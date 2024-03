M5S, Villani: "Il Movimento 5 Stelle al fianco dei dipendenti della Prysmian Fos “Esortiamo il Governo ad agire con urgenza”

“Questa mattina a Battipaglia, il Movimento 5 stelle, con la nostra portavoce Anna Bilotti, è stato al fianco dei dipendenti della Prysmian FOS che si trovano ad affrontare la difficile prospettiva di licenziamenti e cassa integrazione. Non sono solamente in gioco i 600 posti di lavoro presso l'azienda e le imprese connesse, ma l'intera tenuta economica e sociale del comprensorio.

Esortiamo il Governo ad agire con urgenza per evitare una crisi che potrebbe colpire duramente centinaia di famiglie in un momento già delicato per l'economia regionale e nazionale. Le produzioni di alta qualità dello stabilimento, che hanno reso la Prysmian un'eccellenza mondiale nel campo della fibra ottica, richiedono un intervento immediato da parte dell'esecutivo.

Come Movimento 5 stelle continueremo a batterci per supportare le giuste cause dei lavoratori e delle lavoratrici, impegnandoci a tutelare il diritto al lavoro e la salvaguardia del Made in Italy”. A dirlo in una nota congiunta sono la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno Virginia Villani, il consigliere regionale Michele Cammarano e la rappresentate del gruppo territoriale di Battipaglia Carmela Bufano.