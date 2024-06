Trasferimento Centrale operativa 118 da Salerno, Santoro scrive al sindaco Il consigliere: "Sarebbe uno scippo alla città"

Il Consigliere Comunale Dante Santoro alla luce di rumors e notizie circolanti da settimane su un possibile trasferimento della Centrale Operativa 118 da Salerno è intervenuto scrivendo al Sindaco e portando il tema alla ribalta e scrivendo la seguente al primo cittadino in quanto responsabile della salute pubblica cittadina: "Sarebbe uno scippo alla città portare la Centrale Operativa 118 in altro comune della provincia.

Tale decisione, se vera, risulta particolarmente punitiva per la città di Salerno, capoluogo di provincia. in quanto rimarrebbe l'unica della regione campania a perdere la centralità del coordinamento nei servizi di emergenza territoriale.

Non si comprendono le ragioni di tale scelta, dal momento che l'attuale sede presso l'A.O.U. San Giovanni e Ruggi soddisfa pienamente le indicazioni delle norme Nazionali e Regionali, né si spiega lo sperpero di danaro pubblico che ne deriverebbe.Vista la gravità della vicenda porterà il tema anche all'attenzione del Consiglio Comunale", ha concluso Santoro.