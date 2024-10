Dopo il terremoto Alfieri, il Pd fa quadrato: "Continuità amministrativa" Incontro dei consiglieri provinciali con il segretario Luciano e il deputato Piero De Luca

Nel giorno in cui Franco Alfieri è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia nel carcere di Salerno, il Partito Democratico ha fatto quadrato con un incontro tenuto presso la segreteria provinciale di via Manzo. "Questa mattina, all'interno della sede del Partito Democratico della Provincia di Salerno, insieme a tutti i colleghi consiglieri provinciali, abbiamo tenuto un incontro con il segretario provinciale Vincenzo Luciano e l’onorevole Piero De Luca", ha fatto sapere Francesco Morra, capogruppo consiliare del Pd in Consiglio provinciale. "È stata l’occasione per ribadire piena fiducia nell’operato della magistratura e l’impegno di tutti per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente nell’interesse dei cittadini della Provincia, lavorando in maniera collegiale con il vice presidente Giovanni Guzzo”, il messaggio diffuso dal sindaco di Pellezzano ed esponente dem.