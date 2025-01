Ammanco conti Comune di Cava, Vietri, Iannone e Bicchielli: caso in parlamento A seguito dell’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore

A seguito dell’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore sui gravi ammanchi di denaro dalle casse del Comune di Cava de’ Tirreni, che - secondo quanto riportato da articoli di stampa - sarebbero stati causati da numerosi mandati di pagamento (almeno cento) in favore di soggetti terzi e in assenza di titolo giustificativo, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro (almeno secondo una prima stima) è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dai deputati Imma Vietri (Fratelli d’Italia) e Pino Bicchielli (Noi Moderati) alla Camera e dal senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) al Senato. La vicenda, com’è noto, vede coinvolto il dirigente Francesco Sorrentino, il quale, dopo un esposto del sindaco Vincenzo Servalli, è stato sospeso in via cautelativa e anche dal Comune di Capaccio Paestum, dov’era stato trasferito. “A preoccupare - sottolineano in una nota i parlamentari Vietri, Iannone e Bicchielli - sono non solo gli aspetti penali, sui quali farà chiarezza la Magistratura, ma le gravi ripercussioni sui conti dell’ente, già fortemente precari e oggetto di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale che rischia di essere travolto dall’inchiesta. In particolare - come si è appreso da articoli di stampa - tra il 2021 e novembre 2024 Sorrentino, dirigente del settore Finanze di Cava, avrebbe emesso numerosi mandati di pagamento non autorizzati - ora sotto esame della Procura di Nocera Inferiore - per oltre un milione di euro, con trasferimenti di denaro dal bilancio comunale al Consorzio Farmaceutico Intercomunale, oggi in crisi economica tanto da ricorrere al sovraindebitamento e al centro di un esposto alla Corte dei Conti. Ad oggi, il buco nel bilancio del Consorzio ammonterebbe a oltre 12 milioni di euro”. Per questo, alla luce della gravità dei fatti e della preoccupazione esposta dai parlamentari e dai consiglieri comunali di opposizione anche al Prefetto di Salerno, i deputati Vietri e Bicchielli insieme al senatore Iannone hanno chiesto al Ministro Piantedosi quali “iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, intenda assumere per fare piena chiarezza sulla vicenda ed accertare le eventuali responsabilità” conclude la nota.