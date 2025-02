Salerno, pistola giocattolo a scuola: "Lavorare sulla prevenzione" Appello della senatrice Anna Bilotti che questa mattina ha contattato la preside del "Tasso"

«Dopo aver appreso dai giornali del grave episodio che si è verificato al liceo Tasso di Salerno, ho ritenuto opportuno mettermi in contatto con la dirigente scolastica, Ida Lenza, la quale, nel suo ruolo di guida di un’istituzione scolastica, non ha perso il faro della sua azione professionale, concentrandosi sul ruolo educativo della scuola».

A dirlo è la senatrice salernitana Anna Bilotti. «Ritengo che la sinergia istituzionale - sottolinea la parlamentare - sia fondamentale e, per quanto ci riguarda, bisogna lavorare sulla prevenzione perché, per la repressione, ci sono le forze dell’ordine, che sono intervenute dopo essere state allertate dalla dirigente scolastica». «Non dobbiamo commettere l’errore di pensare - prosegue Bilotti - che un tale episodio, che per fortuna non ha provocato conseguenze fisiche agli studenti, possa accadere solo in alcune realtà. Perciò, bisogna tenere sempre alta la guardia provando ad andare a fondo in fenomeni del genere, purtroppo sempre più diffusi tra i ragazzi».

«Proprio nell’ottica della collaborazione istituzionale, nelle prossime settimane, mi recherò al liceo Tasso per incontrare la dirigente scolastica», anticipa la senatrice, evidenziando che «resto al fianco delle istituzioni scolastiche per intraprendere ulteriori iniziative che pongano al centro i ragazzi e il ruolo educativo. La sfida educativa deve vedere tutti noi in prima linea».