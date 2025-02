Provincia di Salerno: eleggere subito il nuovo presidente E' quanto emerso dalla riunione convocata dal segretario Pd Enzo Luciano

"Eleggere immediatamente il nuovo Presidente della Provincia di Salerno".



Questa la decisione unanime assunta al termine di una riunione, convocata dal Segretario Provinciale Enzo Luciano, svoltasi stamani a via Manzo. All'incontro hanno preso parte i consiglieri provinciali del PD, di Campania Libera e l'on. Piero De Luca.



I partecipanti hanno condiviso la sofferta e responsabile decisione del dimissionario Franco Alfieri rinnovando l'apprezzamento per l'azione amministrativa e la fiducia di un esito positivo della vicenda giudiziaria.



I partecipanti hanno anche ringraziato Giovanni Guzzo per il prezioso lavoro svolto in questi mesi come facente funzioni.



"Adesso è necessario procedere all'elezione del nuovo Presidente. Sono tante le sfide, i progetti e gli impegni dei prossimi mesi. Ed il Partito Democratico onorerà al meglio il suo ruoli guida nelle Istituzioni e nei territori al servizio della comunità.

Al termine della riunione il Segretario Provinciale Enzo Luciano e l'onorevole Piero De Luca hanno annunciato l'unanime e condivisa decisione.

Pertanto da subito cominciano le operazioni elettorali per dare a Palazzo Sant’Agostino una guida forte ed autorevole come sempre" si legge in una nota a firma del segretario provinciale Enzo Luciano.