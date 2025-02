Salerno, in Provincia si vota il 6 aprile per il successore di Alfieri Mercoledì conferenza dei capigruppo a Palazzo Sant'Agostino

La Provincia di Salerno tornerà alle urne per eleggere il successore di Franco Alfieri. Questa mattina il vice presidente Giovanni Guzzo ha firmato il decreto con il quale vengono indette le elezioni per domenica 6 aprile. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20.

Le candidature dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale - costituito presso la Provincia di Salerno, dalle 8 alle ore 20 di domenica 16 marzo 2025 e dalle ore 8 alle 12 di lunedì 17 marzo 2025.

Il voto sarà riservato soltanto agli amministratori della provincia di Salerno. Ora potrà entrare nel vivo anche il toto-nomi: il Partito Democratico sta valutando diverse candidature: da quella del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ai primi cittadini Giuseppe Lanzara (Pontecagnano Faiano), Paolo De Maio (Nocera Inferiore), Francesco Morra (Pellezzano) e Angela D'Alto (Monte San Giacomo).

Valutazioni in corso anche nel centrodestra dove i partiti potrebbero confluire sul sindaco di Lustra, Luigi Guerra o sul sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. Nei prossimi giorni è in programma un tavolo tra i coordinatori provinciali per iniziare a delineare il quadro.

Mercoledì, intanto, a Palazzo Sant'Agostino è in programma la conferenza dei capigruppo.