Salerno, Tommasetti: cantieri a rilento mentre Pd pensa a promuovere il sindaco "La sua amministrazione e quelle di De Luca rappresentano tutto cio` che a Salerno non funziona"

“Mentre a Salerno va tutto al rallentatore il Pd pensa a Enzo Napoli come prossimo presidente della Provincia”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, entra a gamba tesa sulla possibile scelta del candidato dem per la guida di Palazzo Sant’Agostino. Lo spunto e` lo stop al cantiere per la realizzazione di un tunnel tra il Trincerone e via Santi Martiri Salernitani.

“La ditta che stava eseguendo l’opera, e` notizia degli ultimi giorni, ha ricevuto un’interdittiva antimafia e il Comune ha rescisso il contratto. Ora abbiamo l’ennesimo cantiere fantasma, e per giunta proprio nel cuore della citta` – denuncia Tommasetti – Tralasciando i disagi in una zona molto trafficata come quella del sottopasso, speravamo che tutto venisse almeno completato in tempi ragionevoli. Invece i lavori sono bloccati ed e` fin troppo facile prevedere nuovi disagi per i cittadini”.

Ma potrebbe essere solo l’inizio, prosegue Tommasetti: “La ditta e` coinvolta in altre opere di grande rilevanza tra cui il ripascimento e Porta Ovest. Le ricadute insomma rischiano di essere importanti, per di piu` in una citta` dove le incompiute sono diventate la regola, cosi` come i rallentamenti dovuti a sciatteria o strafalcioni tecnici che si prestano a mille ricorsi. Siamo sommersi di grandi opere mai decollate o partite in ritardo, basti pensare al nuovo ospedale Ruggi e allo stadio Arechi”.

A maggior ragione, evidenzia il consigliere regionale, “appare singolare la scelta del Partito democratico, qualora venisse confermata, di proporre il primo cittadino di Salerno, Enzo Napoli, come successore di Franco Alfieri alla Provincia. La sua amministrazione e quelle di De Luca rappresentano tutto cio` che a Salerno non funziona. Esempi negativi che invece vengono promossi a livelli istituzionali ancor piu` elevati”.