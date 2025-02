Decreto Bollette, Vietri: "Governo sostiene famiglie e imprese contro aumenti" "Si tratta di misure immediate, efficaci e concrete"

"Con l'approvazione del Decreto Bollette, da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni stanzia 3 miliardi di euro per sostenere le famiglie (1,6 miliardi) e le imprese (1,4 miliardi) in un momento di forte pressione sui costi energetici". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera.

"Grazie a questo intervento, le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro per chi ne farà richiesta; questo contributo potrà salire a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con Isee fino a 9.530 euro. Una grande attenzione - aggiunge Vietri - viene riservata anche alle imprese con il taglio degli oneri di sistema assicurando così una riduzione delle prossime bollette di circa il 20%. Oltre a un certo prezzo dell'energia, inoltre, lo Stato rinuncerà all'Iva e destinerà l'eccesso di Iva proprio alla riduzione delle bollette. Si tratta di misure immediate, efficaci e concrete, che hanno l'obiettivo di contrastare gli aumenti insostenibili per i cittadini" conclude Vietri.