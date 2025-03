Provinciali, il Psi mette in guardia il Pd: "Non sia una squadra monocolore" Le parole del segretario provinciale Silvano Del Duca

“Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, potrà contare sul sostegno degli amministratori socialisti salernitani per le prossime elezioni provinciali, così come deciso anche nel corso della assemblea provinciale del Psi. La sua è una candidatura autorevole e unitaria del centrosinistra salernitano. Siamo certi che Enzo Napoli, di consolidata tradizione socialista, porterà il centrosinistra nuovamente alla guida della Provincia di Salerno. Auspichiamo, nel prossimo governo provinciale, si continui a lavorare sul rilancio dell’Ente con il coinvolgimento di tutte le forze della coalizione. Saremo intransigenti sui temi, chiederemo siano rispettate tutte le sensibilità. Dovrà essere un grande gioco di squadra non un monocolore”. Lo ha dichiarato in una nota il segretario provinciale del Psi Salerno, Silvano Del Duca.