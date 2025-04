Palasport di Salerno, Tommasetti: "Due anni per un altro flop" “Il plastico c’è da oltre 20 anni"

“Il plastico c’è da oltre 20 anni ma del Palasport neanche l’ombra, confermandosi l’ennesima promessa tradita dall’amministrazione salernitana”. Questa la considerazione di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che va all’attacco sugli ultimi risvolti dell’infinita vicenda del palazzetto dove le gare per il collaudo sono andate deserte.

“La notizia, che apprendiamo da organi di stampa, è di quelle che ormai quasi non fanno più scalpore. Il palazzetto dello sport è diventato ormai una sorta di leggenda a Salerno. Dopo decenni di annunci, incontri e “modellini” sembrava che qualcosa si stesse muovendo. Due anni fa infatti erano stati finalmente aggiudicati i lavori. Ma sono dovuti trascorrere altri due anni per assistere all’ennesimo flop. Le gare per l’affidamento dei servizi di collaudo e attestazione della prestazione energetica, entrambe bandite qualche mese fa, sono andate entrambe deserte. Ci mancava solo un ulteriore ritardo per quest’opera: ora è lecito chiedersi se arriverà mai il giorno dell’inaugurazione”.

Segnali preoccupanti, aggiunge Tommasetti, anche per gli altri interventi in cantiere: “Restando in tema di sport un altro cavallo di battaglia del presidente De Luca è il nuovo stadio Arechi, sul quale a questo punto andrebbero fatti tutti gli scongiuri. Ricordo infatti che il progetto del palasport risale addirittura al 2005. Dopo 20 anni siamo al nulla più assoluto, salvo i contenziosi che si sono accumulati e ancora adesso vedono il Comune pagare compensi ai direttori dei lavori degli appalti precedenti. E nel frattempo il Sindaco viene premiato e diventa anche Presidente della Provincia. Sarebbe questo il modello Salerno?”.