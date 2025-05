Trasporti, Ferrante: Salerno snodo strategico, con Governo vive nuova fase "Per il rilancio del Mezzogiorno e del Mediterraneo"

“Salerno non è solo una città simbolo del Sud che cresce, ma un autentico snodo strategico per il rilancio del Mezzogiorno e del Mediterraneo: è una delle realtà in cui si misura la capacità del Paese di tradurre visione in azione, investimenti in opportunità, infrastrutture in qualità della vita".

I dettagli

"Come MIT stiamo accompagnando questo territorio lungo un percorso che punta a superare la fase di stallo che ha vissuto negli ultimi anni per renderlo protagonista di un nuovo modello di sviluppo fondato su interconnessione, sostenibilità e accessibilità”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto all’evento “Trasporti e infrastrutture: motori di innovazione per lo sviluppo dei territori” promosso oggi a Salerno.

“Il Governo lavora per il rilancio di Salerno e lo conferma - ha sottolineato Ferrante - la portata degli investimenti per la nuova metropolitana, lo scalo aeroportuale, il potenziamento del porto e delle grandi direttrici ferroviarie ad alta velocità che coinvolgono la Campania Quelle che stiamo realizzando in quest’area non è un insieme di singole opere, ma un disegno più ampio grazie al quale Salerno diventa il punto di raccordo tra aree interne e costiere, tra mobilità locale e grandi infrastrutture europee, tra logistica e turismo, tra università e mondo produttivo.

La Campania, e in particolare la provincia salernitana, può diventare un esempio di sviluppo trasportistico a livello nazionale: integrato, sostenibile e funzionale ai bisogni reali di cittadini e imprese. Salerno ha tutte le carte in regola per essere un modello nazionale di pianificazione territoriale intelligente: un porto in espansione al centro di investimenti per oltre 175 milioni di euro, un aeroporto in crescita che con la nuova denominazione che ho voluto promuovere abbraccerà anche il Cilento, una vocazione turistica che chiede infrastrutture moderne come la metropolitana su cui stiamo investendo 315 milioni di euro.

Il nostro impegno è valorizzare queste potenzialità in un’ottica di sistema, ascoltando i territori, sostenendoli con investimenti concreti e costruendo, insieme, una mobilità che - ha concluso il Sottosegretario - genera coesione, sviluppo e benessere"