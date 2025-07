Piero De Luca: congratulazioni e buon lavoro al nuovo rettore D'Antonio "Abbiamo condiviso l’importanza di un legame costante tra Università e imprese"

“Ho incontrato con grande piacere nelle scorse ore il nuovo Rettore eletto all’Università degli Studi di Salerno, Prof. Virgilio D’Antonio, con il quale ho condiviso un cordiale scambio di opinioni e riflessioni sul ruolo dell’Ateneo nella nostra comunità, e più in generale sull'importanza della ricerca scientifica ed accademica nel nostro Paese - a dirlo il deputato Pd Piero De Luca -.

I dettagli

Abbiamo discusso - continua De Luca - in particolare della necessità di una distribuzione più equa, ampia e strutturata dei fondi nazionali e della battaglia per superare il precariato, condizione essenziale per rafforzare didattica e ricerca, motore fondamentale di crescita e sviluppo del Paese. Con il Rettore abbiamo altresì condiviso l’importanza di un legame costante tra Università e imprese, per accompagnare la transizione ecologica e digitale, offrire sbocchi concreti ai giovani e trattenere i talenti sul nostro territorio.

Abbiamo infine ragionato sul lavoro avviato per destinare i locali dell’ex Tribunale di Salerno ad un centro di alta formazione e ad una sede di rappresentanza dell’Università in città. Complimenti allora e auguri di buon lavoro al Prof. Virgilio D’Antonio. Da parte mia, il massimo impegno a costruire sinergie istituzionali solide e virtuose per il nostro territorio."