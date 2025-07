Cirielli al sindaco: "Inutile rianimare un ciuccio morto, cambia spacciatore" Durissimo attacco del viceministro alla fascia tricolore di Nocera Inferiore

“Nella vita non hai mai fatto nulla di buono, non ne parliamo come sindaco. Inutile frustare un ciuccio morto”. E ancora: “Sappiamo tutti dei tuoi problemi, cambia spacciatore”. E’ il durissimo attacco che il viceministro Edmondo Cirielli ha sferrato contro il sindaco salernitano di Nocera Inferiore.

Parole messe nero su bianco commentando un post di un sito web dell’agro nocerino-sarnese, nel quale il sindaco Di Maio criticava l’affidamento di un incarico alla compagna del viceministro di Fratelli d’Italia.

Immediata la replica di Cirielli, che ha usato parole al vetriolo. I due sono su sponde politiche opposte (Cirielli è di Fratelli d’Italia, Di Maio col Pd) ma sono legati da rapporti familiari.