Fico candidato presidente, Forza Italia Salerno: De Luca smentisce se stesso Celano: in cambio di qualche assessore accetta il personaggio che fino a ieri insultava

"Soltanto pochi giorni fa Vincenzo De Luca, in uno dei suoi soliti monologhi populisti, bollava come 'ciucci' e 'parcheggiatori abusivi' i nomi che circolavano come possibili candidati alla guida della Campania. Pd e M5S, a suo dire, avrebbero voluto candidare "chi non sa fare la O con il bicchiere". Denunciava l’assenza di esperienza amministrativa e la mediocrità di chi si proponeva, con la consueta arroganza e toni da teatro di provincia. Oggi, gli stessi nomi che definiva inadeguati sono diventati improvvisamente degni, capaci e affidabili. Cosa è cambiato? Nulla, se non gli equilibri interni tra PD, M5S e il cerchio magico deluchiano". Così il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Celano, interviene sul patto in via di definizione tra PD, M5S e De Luca in vista delle prossime regionali.

"De Luca – prosegue Celano – ha distrutto la sanità campana, ha ridotto il trasporto pubblico a un disastro, ha fallito sulla gestione dell’ambiente e ha perso milioni di fondi europei. Oggi, in cambio della promessa qualche assessore e probabilmente della garanzia di sistemare suo figlio, accetta senza colpo ferire il candidato che fino a ieri insultava. È questa la coerenza del ‘governatore-sceriffo’? È questo il rispetto che ha per i cittadini campani di cui pure si autoproclamava paladino?".

"Non è in gioco il futuro di un partito, ma la credibilità della politica. La Campania non può essere ostaggio dei ricatti interni di una coalizione che mette gli interessi personali e di famiglia davanti a quelli dei cittadini. Forza Italia – conclude Celano – sarà in campo con coerenza e dignità, per costruire un’alternativa seria, credibile e competente a questo teatrino indecoroso che offende l'intelligenza dei campani", l'affondo di Celano.