Regionali, Fratoianni "vota" Fico: "E' un profilo autorevole" "Mi auguro che si possa raggiungere il prima possibile ad un'intesa"

"Ho molto rispetto delle valutazioni di tutti, a cominciare da quelle del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Io penso per esempio che Roberto Fico sia un autorevolissimo esponente della politica di questo paese, che sia una figura autorevole. Lo penso di lui, come lo penso anche di altre figure". Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, a margine del Revolution Camp a Capaccio Paestum.

"Poi ci sono le forze politiche della Campania che discuteranno, le forze politiche nazionali che hanno il loro ruolo e le loro responsabilità e mi auguro che qui come altrove si raggiunga il prima possibile un'intesa in grado di mettere in campo una proposta, un programma e persone in grado di farlo vivere".