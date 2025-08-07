Nocera Inferiore, Tommasetti: "Grazie al Ministro Salvini per il Bivio Grotti" Un obiettivo atteso per anni dalla comunità dell’Agro Nocerino Sarnese

“L’acquisizione del Bivio Grotti è un risultato importantissimo per Nocera Inferiore”. Soddisfazione da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega e capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, per la cessione da Rfi al Comune del tratto di binario dismesso, propedeutica alla riqualificazione dell’area.

I ringraziamenti

“Ci tengo a ringraziare il Governo nazionale, e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, per aver attivato le procedure necessarie a raggiungere un obiettivo atteso per anni dalla comunità dell’Agro Nocerino Sarnese – sottolinea Tommasetti –.

Oggi si raccolgono i frutti di un lavoro complesso portato avanti in sinergia con Ferrovie dello Stato e Agenzia del Demanio, che rappresenta la base per la valorizzazione di un’area ferroviaria abbandonata dal punto di vista ambientale e della viabilità. Ora la palla passa all’amministrazione comunale chiamata a mettere in campo opere strategiche e progetti utili alla collettività nel più breve tempo possibile, nella consapevolezza che il gruppo della Lega di Nocera Inferiore, guidato dal Commissario Severino Molisse, sarà sempre propositivo e collaborativo nell’interesse della Città”.