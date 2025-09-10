Dimissioni Lambiase, Villani: "Dispiace ma con Fico siamo sulla strada giusta" Le parole della coordinatrice provinciale dopo l'addio del consigliere comunale di Salerno

“Ho appreso con rammarico la decisione del nostro consigliere comunale Catello Lambiase di lasciare l’assise cittadina di Salerno. Catello è stato tra i primi attivisti della provincia, e il suo impegno, tra attivismo e lavoro nelle istituzioni, è stato prezioso per la crescita del nostro progetto politico. A lui va il nostro ringraziamento per quanto fatto in questi anni: il Movimento 5 Stelle sarà sempre casa sua”. Lo dichiara la coordinatrice provinciale del M5S, Virginia Villani.

“Rispettiamo la sua scelta, ma restiamo convinti che la direzione intrapresa a livello regionale sia quella giusta. Il Movimento 5 Stelle non è nato per adattarsi allo stato delle cose, ma per cambiarle in profondità. Restare semplicemente all’opposizione significherebbe accontentarsi di un ruolo marginale, limitarsi a guardare senza poter incidere davvero sui processi decisionali che determinano la vita dei cittadini. In questi mesi abbiamo avviato un processo difficile ma coraggioso che ci vede protagonisti di una fase nuova per la Campania, parliamo di innovazioni concrete sul piano della sanità, della mobilità, dell’ambiente, delle politiche sociali. Non sono solo slogan, ma obiettivi che stiamo trasformando in proposte di governo capaci di tradursi in risposte reali ai bisogni delle comunità locali. Vogliamo costruire una Campania che non lasci indietro nessuno, che punti su una sanità pubblica accessibile e di qualità, su infrastrutture moderne per collegare le aree interne e quelle costiere, su una gestione più equa ed efficace dei Fondi europei, su un’agricoltura innovativa e multifunzionale, capace di dare lavoro ai giovani e di valorizzare le nostre eccellenze territoriali. È un lavoro difficile, che richiede grande responsabilità e spirito di servizio, ma rappresenta l’unica strada per incidere davvero e migliorare la vita dei cittadini. Per il Movimento 5 stelle la politica è innanzitutto un servizio ai cittadini. È in nome di questo che lavoriamo ogni giorno con costanza sui territori, costruendo gruppi organizzati e radicati, vicini alle persone e in particolare alle fasce più deboli della popolazione, che hanno più bisogno di rappresentanza e tutela. Per questo sono convinta che il cammino che abbiamo intrapreso non solo sia coerente con la nostra storia, ma anche con la nostra missione originaria: cambiare le cose, costruire un futuro diverso e restituire speranza ai cittadini campani”, aggiunge Villani.

“D’altronde oggi abbiamo come candidato presidente della coalizione Roberto Fico, che rappresenta il filo continuo del Movimento. Era lì quando tutto è cominciato, nei giorni della speranza e dell’entusiasmo, ed è rimasto nei momenti più difficili, quando sembrava che tutto potesse crollare. Non ha mai scelto la strada più semplice, ha difeso le idee in cui crede, ha saputo mettere radici e guardare avanti. La sua candidatura è il segno di un percorso di coerenza e passione, che ci permette di affrontare le sfide del presente e di costruire il futuro della nostra regione”, conclude Villani. "Come coordinatrice provinciale, ribadisco il mio impegno e quello di tutti i gruppi territoriali della provincia di Salerno a sostenere con convinzione la sfida che ci attende, con la certezza che solo attraverso la partecipazione e il senso di responsabilità potremo dare ai cittadini campani un futuro migliore".