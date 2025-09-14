Salerno, il Movimento 5 Stelle in provincia: "Sostegno convinto a Fico" Dal 23 settembre spazio alle auto candidature

Giornate di ascolto nel Salernitano per il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. “Nei giorni scorsi - dichiara Virginia Villani - insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo e alla senatrice Felicia Gaudiano abbiamo incontrato i gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in tre appuntamenti molto partecipati. L’8 settembre siamo stati a Nocera Inferiore con gli attivisti dell’Agro Nocerino-Sarnese, l’11 settembre a Salerno con i gruppi del capoluogo e di Cava de’ Tirreni e il 12 settembre a Eboli con i gruppi della zona Sud della provincia. Un percorso di ascolto intenso che ha visto anche la presenza e il contributo dei consiglieri comunali Claudia Pecoraro di Salerno, Margherita Oliva di San Marzano sul Sarno, Alessio Serretiello di Vietri sul Mare e Iolanda Molinaro di Vallo della Lucania”.

“È stato un confronto chiaro, equilibrato e partecipato – prosegue Villani – che ha ribadito la volontà del Movimento di sostenere convintamente Roberto Fico come candidato presidente della Regione Campania. Con lui vogliamo lavorare in sinergia con le altre forze politiche della coalizione per costruire un programma condiviso e realizzare interventi concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali dei cittadini”.

“Al centro delle nostre priorità – sottolinea Villani – ci sono il rafforzamento della sanità pubblica, il sostegno al lavoro e alle imprese, la tutela dell’ambiente e il miglioramento dei trasporti. Questi temi devono diventare la base di un nuovo modello di sviluppo, che dia dignità, servizi e opportunità a famiglie, giovani e comunità locali”.

Come per ogni elezione, il Movimento 5 Stelle ha inoltre aperto la possibilità agli iscritti di proporre la propria autocandidatura. Ciascun iscritto, in possesso dei requisiti previsti, potrà avanzare la propria autocandidatura inderogabilmente fino alle ore 22.00 del 23 settembre 2025, ferma restando la facoltà del Presidente di individuare modalità e criteri per la formazione delle liste di candidati.

“La straordinaria partecipazione che stiamo registrando – conclude Villani – ci dice che la nostra comunità è viva, motivata e pronta a impegnarsi. Possiamo farcela, dobbiamo farcela, con Roberto Fico presidente la Campania può davvero cambiare”.