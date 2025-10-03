Bilotti: al fianco dei lavoratori Cooper Standard di Battipaglia al ministero "Sono in stato di sciopero da oltre venti giorni e che chiedono certezze sul loro futuro"

«Sostenere i lavoratori dello stabilimento Cooper Standard di Battipaglia non è solo un dovere morale, ma un atto politico chiaro e preciso: stare dalla parte di chi difende il proprio lavoro e la propria dignità».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, al fianco delle maestranze, a Roma, in occasione del tavolo di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vicenda Cooper Standard. «Parliamo di circa 400 lavoratori – ricorda – che sono in stato di sciopero da oltre venti giorni e che chiedono certezze sul loro futuro lavorativo». «Ritengo necessario affermare con forza, ancora una volta, una visione diversa – evidenzia la parlamentare salernitana - e cioè quella di un’Italia che non si piega alla logica della delocalizzazione selvaggia, ma che investe nelle persone, nei territori e nella qualità del lavoro italiano». «Come Movimento 5 Stelle continueremo a dare voce - assicura - a chi chiede giustizia sociale, dignità e futuro». «È necessario che l’azienda tuteli la continuità industriale e occupazionale, così come chiedono i sindacati», conclude Anna Bilotti.