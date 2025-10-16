Iannone: "Grazie a Conferenza Episcopale per invito al voto" "Sottolinea la decisiva scelta che tutti saranno chiamati a compiere a Novembre"

“L’appello della Conferenza Episcopale della Campania a tutti i cittadini di recarsi alle urne per votare con molta attenzione e’ importante. Mi sento di ringraziarli particolarmente per questo impegno civile che sottolinea la decisiva scelta che tutti saranno chiamati a compiere a Novembre.

Bisogna scegliere e scegliere bene, concordiamo con loro. Noi abbiamo messo in campo Edmondo Cirielli, il miglior profilo che potevamo mettere a disposizione: un politico esperto, coerente, integerrimo, con esperienza amministrativa e con una formazione professionale di rilievo essendo un Generale dei Carabinieri.

Vogliamo dare alla Campania un futuro diverso fatto di visioni, che diventano fatti in tutti i settori, di ascolto delle problematiche dei ceti produttivi e di sensibilità verso le fasce deboli. Un nuovo progetto che, oltre alla credibilita’ politica, ha anche un valore etico. Cirielli sarà un Governatore affidabile per tutti.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.