Carceri, 32 nuovi agenti della Penitenziaria per la provincia di Salerno L'annuncio del sottosegretario alla Giustizia, Delmastro

Al via oggi il Piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. In particolare, presso gli Istituti di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania arriveranno 32 agenti. “Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 19 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove.

“L’arrivo di questi agenti presso gli Istituti penitenziari della provincia di Salerno e gli aumenti di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiarano il sottosegretario ai Trasporti, Antonio Iannone e il deputato di FdI Imma Vietri.