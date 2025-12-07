Bicchielli: "Situazione disastrosa sul fiume Sarno, il caso in Parlamento" Il deputato raccoglie le denunce del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: via alle audizioni

"Le denunce pubbliche del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha parlato apertamente di promesse disattese, ritardi e responsabilità da parte della Regione Campania nelle attività di manutenzione e prevenzione relative al fiume Sarno, rappresentano un fatto di estrema gravità che non può rimanere senza conseguenze". Lo dice il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

"Ho già attivato gli uffici della Commissione e nei prossimi giorni, in ufficio di presidenza, proporrò di calendarizzare le audizioni di tutti i soggetti coinvolti: enti regionali, autorità di bacino, Protezione civile, Consorzio di Bonifica e amministrazioni locali. Quanto denunciato dal sindaco Aliberti, che ha già illustrato la delicatezza della situazione al Prefetto di Salerno, è troppo serio per essere archiviato come l’ennesima polemica politica".

"Quella del bacino del Sarno è un'area fragile ed è tra quelle più esposte al rischio idrogeologico in Italia. Un territorio che porta ancora impresso il segno della tragedia di Sarno del 5 maggio 1998, quando una serie di colate di fango provocò la morte di oltre 150 persone - ricorda Bicchielli - Dopo quella tragedia nulla avrebbe dovuto essere più come prima. Il Sarno non è un fiume qualunque: è il simbolo di un territorio che chiede da decenni sicurezza, manutenzione ordinaria, serietà amministrativa. Proprio per questo le attenzioni avrebbero dovuto essere maggiori, costanti, strutturate nel tempo".

“Quando salta la prevenzione - conclude - a pagare non sono solo le infrastrutture, ma le famiglie, le imprese, i lavoratori. Il dissesto è anche crisi economica e sociale. La Commissione farà fino in fondo il proprio dovere di verifica, senza sconti per nessuno. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto".