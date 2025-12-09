Campania, Bilotti: "Auguri a Fico, un presidente all’altezza delle sfide future" "Sono certa che saprà interpretare questo ruolo con equilibrio, visione e determinazione"

“La proclamazione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania rappresenta un momento di particolare rilevanza per tutti noi che, da anni, crediamo in una politica fatta di serietà, ascolto e impegno concreto al servizio dei cittadini. A Roberto rivolgo gli auguri di buon lavoro. La Campania ha scelto un governatore all’altezza delle sfide che ci attendono. Sono certa che saprà interpretare questo ruolo con l’equilibrio, la determinazione e la visione che da sempre lo contraddistinguono”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, nel giorno in cui Roberto Fico è stato proclamato presidente della Regione Campania.

