Salario minimo, Bilotti (M5S): dignità del lavoro è un principio fondamentale La senatrice pentastellata saluta con soddisfazione l'adozione del provvedimento in giunta regionale

«La dignità del lavoro è un principio fondamentale che deve guidare le scelte di una politica che vuole davvero stare al fianco delle persone. Per questo, accolgo con grande soddisfazione il disegno di legge approvato dalla Giunta della Regione Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, sulla retribuzione oraria minima».

A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Questo provvedimento, che ora sarà trasmesso al Consiglio regionale cui spetta l’esame e l’approvazione definitiva, si inserisce nel solco delle battaglie che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo. E rappresenta un passo concreto nella lotta al lavoro povero e alla povertà lavorativa, riconoscendo a chi lavora il valore che merita», sottolinea la parlamentare salernitana, che conclude: «La Campania può diventare un modello di buone pratiche per tutto il Paese».