Salernitana-Giugliano, prevendita parte lenta: il dato Il club spera di evitare il minimo stagionale registrato col Cosenza

Prime ore di prevendita. Salernitana-Giugliano sarà il posticipo domenicale della serie C, in programma alle ore 20:30. Una sfida però che al momento non scalda il pubblico dell’Arechi. A lanciare messaggi ci ha pensato direttamente Facundo Lescano che, prima del debutto da sogno col Sorrento con gol sul gong, aveva chiesto alla tifoseria di aspettarsi un Arechi bollente dopo averlo visto da lontano nella prima parte di stagione. Al momento però, il primo dato comunicato dalla società in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida con il Giugliano è fermo a quota 1200 biglietti. Sono attesi dunque circa 6500 spettatori, con il club campano che spera di poter evitare il minimo stagionale dopo le “appena” 9000 presenze nell’unica sfida interna del 2026 fin qui disputata all’Arechi con il Cosenza. Per la sfida con il Giugliano sarà valida anche la possibilità per gli studenti di entrare gratuitamente nel settore Distinti.