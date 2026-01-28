Cavese, saluta Amerighi: l'esterno va all'Inter Under 23 Dopo l'arrivo di Ubani, ecco la cessione del laterale romano

La Cavese si priva di uno dei suoi giovani più importanti. Il club metelliano ha ufficializzato l'addio di Igor Amerighi. Il classe 2005 è un nuovo calciatore dell'Inter Under 23. Un'affare impostato nei giorni scorsi e diventato realtà nelle scorse ore. Per Amerighi la grande chance dei nerazzurri dopo una partenza più che positiva con i metelliani. Il costo del cartellino si aggira sui 200mila euro, con i blufoncè che, dopo aver chiuso l'arrivo di Ubani dal Lecce, ora potrebbero spingere per un altro rinforzo. Amerighi saluta dopo sei mesi, con un bottino di 23 presenze all'attivo condite da una rete e quattro assist.

Il comunicato del club metelliano: "La Cavese 1919 rende noto di aver ceduto all’FC Internazionale Milano a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore Igor Amerighi. Il calciatore sarà aggregato alla formazione U23 nerazzurra. Tutta la famiglia biancoblù ringrazia Igor per la grande abnegazione e professionalità mostrata in questi mesi, augurandogli di raggiungere i più prestigiosi traguardi professionali nel corso della sua carriera".