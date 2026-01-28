Cavese, che colpo per l'attacco: arriva Gudjohnsen L'islandese è il nuovo rinforzo offensivo dei metelliani: per lui maglia numero 9

L’attacco della Cavese parla islandese. Dopo l’indizio social, arriva l’ufficialità. Il nuovo centravanti della Cavese è Sveinn Aron Gudjohnsen. Un colpo importantissimo per i metelliani, che si aggrappano alla qualità del classe 1988 per centrare l’obiettivo salvezza. Nell’ultimo anno solare nella massima serie norvegese con il Sarpsborg 08 Gudjohnsen ha collezionato 31 presenze ed 8 reti. Per il calciatore contratto sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico sino al 2027 a seguito del verificarsi di determinate condizioni. Indosserà la maglia numero 9.

Nato a Reykjavík il 12 maggio 1988, Gudjohnsen cresce nel settore giovanile di Barcellona e Gava prima di tornare in Islanda nel 2015, dove si mette in mostra nella massima serie nazionale con le maglie di Valur e Breidablik. Nel 2018 approda in Italia in Serie B allo Spezia e poi in Serie C al Ravenna. Nel seguito della sua carriera ha indossato le maglie dell’Odense, IF Elfsborg, Hansa Rostock per oltre 250 gare da professionista. Nel suo palmares anche 50 presenze nelle nazionali dell’Islanda di cui 20 con la squadra maggiore.