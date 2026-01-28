Salernitana, Faggiano pensa ad un rinforzo in mediana: torna l'idea Meazzi La mezzala potrebbe essere interessata dalla rivoluzione del Pescara. Occhi anche ad Avellino

Il mercato della Salernitana ora guarda con interesse alle possibili occasioni last-minute. Dopo il colpo Lescano, nel mirino del direttore sportivo Daniele Faggiano c’è la volontà di cogliere eventuali possibilità che potrebbero presentarsi fino al gong del mercato. Tra queste, un nuovo eventuale centrocampista. Il club granata ha ripreso a corteggiare Lorenzo Meazzi, mezzala di qualità che potrebbe salutare il Pescara e che è rientrata nella lista dei desideri del ds Faggiano. Dopo l'arrivo di Lorenzo Insigne e l'ufficialità dell'accordo con Gaston Brugman, il club biancoazzurro potrebbe virare su altri obiettivi e liberare Meazzi. La mezzala, dopo la frenata nell'accordo con il Catania, continua a guardarsi intorno.

Due ipotesi da Avellino

Si registra anche un sondaggio con lo svincolato Verre, calciatore che Faggiano conosce benissimo per averlo avuto alle sue dipendenze alla Sampdoria ma servirebbe un sacrificio non indifferente da entrambi i lati per colmare le distanze. Dall’Avellino stuzzicano le ipotesi del portiere Iannarilli e dell’esterno sinistro Cagnano, entrambi scivolati indietro nelle gerarchie di Biancolino e sul mercato. Serviranno però diverse uscite, almeno due per poter far spazio ad un nuovo arrivo. Gli indiziati sono Knezovic, promesso sposo della Triestina, e Varone, per il quale non si è andati oltre i sondaggi di Ternana e Ravenna.