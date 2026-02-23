Amministrative Salerno, centrodestra unito nei grandi comuni Riunito il tavolo: ecco le scelte su Cava, Angri, Campagna e Pagani. Ma c'è il rebus Salerno

In attesa di sbrogliare l’intricata matassa su Salerno città, i partiti del centrodestra hanno raggiunto una prima intesa politica su alcuni dei comuni superiori ai 15mila abitanti che andranno al voto nella prossima primavera. All’incontro, svoltosi ieri pomeriggio nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, hanno preso parte il commissario provinciale di FdI, Imma Vietri, il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Celano, per la Lega il dirigente nazionale Aurelio Tommasetti e il vice segretario provinciale Dante Santoro, il commissario provinciale di Noi Moderati, Bruno D’Elia, il commissario provinciale dell’Udc, Roberto Lambiase.

Al termine di un’ampia discussione è stata raggiunta un’intesa politica per l’indicazione dei candidati sindaci unitari in alcuni dei principali comuni al voto. Per quanto riguarda Cava de’ Tirreni, i partiti del centrodestra hanno condiviso la scelta di convergere sul candidato civico Raffaele Giordano. Ad Angri il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione sarà indicato da Forza Italia; a Pagani, invece, a designare il nome sarà Fratelli d’Italia; a Campagna si dà mandato esplorativo alla Lega, che è risultato il primo partito della coalizione alle recenti elezioni regionali, al fine di definire una proposta che possa fare sintesi.

“L’unità del centrodestra nei Comuni - si legge in una nota congiunta - rappresenta un segnale politico importante e positivo. La scelta di presentarsi compatti, con candidati condivisi e programmi comuni, dimostra senso di responsabilità e volontà di offrire ai cittadini un progetto chiaro e coerente per il buongoverno dei territori”, conclude la nota.