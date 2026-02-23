Salernitana, Stendardo soluzione per la panchina (ma la sua Primavera frena) Febbraio nerissimo per i babies granata. Il tecnico pensa al Palermo ma aspetta risvolti

Un nome caldissimo. L’opzione interna stuzzica la Salernitana, alle prese con le riflessioni sulla panchina di Giuseppe Raffaele e con varie ipotesi già sondate per la sua sostituzione. Danilo Iervolino però strizza l’occhio anche a Guglielmo Stendardo. L’allenatore, ex difensore di Lazio e Atalanta, ha sostituito negli scorsi mesi Ernesto De Santis sulla panchina della Primavera, alle prese con una partenza lenta. L’arrivo del nuovo tecnico ha portato punti e idee nuove (anche con diversi innesti in varie zone del campo).

Sabato scontro diretto pesantissimo

Le voci però su un suo possibile coinvolgimento nella prima squadra hanno rallentato il percorso verso la salvezza dei babies granata. Sabato a Crotone è arrivata una sconfitta pesantissima in ottica classifica, la terza consecutiva in altrettante sfide disputate a febbraio, con i granatini acciuffati dal Palermo in classifica e ora a rischio penultimo posto che costringerebbe al playout per non sprofondare nel divisione 3 del campionato Primavera. E sabato al Troisi di Giffoni Valle Piana arriva una sfida delicatissima, con la Salernitana che ospiterà proprio i rosanero. Da capire se sulla panchina ci sarà Stendardo, oppure le voci di promozione in prima squadra diventeranno realtà.