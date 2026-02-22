Salernitana, notte di riflessione: Raffaele appeso ad un filo

Nuovo summit tra Iervolino e Faggiano. Il patron torna a Roma, domani la scelta

Salerno.  

La Salernitana si prende ancora qualche ora prima di sciogliere le riserve sul futuro di Giuseppe Raffaele. Come annunciato da Daniele Faggiano nel post-partita, la dirigenza si è presa tutto il pomeriggio per fare sbollire la rabbia e poi valutare la posizione dell'allenatore. La sconfitta con il Monopoli sotto gli occhi di Danilo Iervolino rischia di segnare la fine dell'esperienza dell'allenatore sulla panchina granata. Il patron, di ritorno a Roma, ha avuto un nuovo confronto in serata con l'amministratore delegato Umberto Pagano e con il direttore sportivo Daniele Faggiano. Ora una notte di riflessione e contatti.

Nel post-partita, proprio il dirigente aveva messo tutti spalle al muro, rifilando stoccate a squadra e allenatore. La decisione è attesa nella mattinata di domani. Le soluzioni vagliate al momento sono diverse: la strada più facile porta a Guglielmo Stendardo, alle prese con un momento non facile con la Primavera. Fabio Caserta e Pasquale Marino sono i nomi in pole. Nella lista c'è anche William Viali tra le opzioni sondate. 

