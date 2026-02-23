Padula, blitz dei carabinieri: interrotto un rave party illegale I militari hanno evitato l'inizio dell'evento

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno interrotto un rave party illegale in fase di organizzazione nell'area dell'ex polveriera di Mandranello, nel comune di Padula, in provincia di Salerno. Sul posto erano già presenti circa cento partecipanti e una cinquantina di veicoli, con il rischio di un afflusso maggiore nel corso della giornata di domenica. L'intervento dei militari, con diverse pattuglie impegnate nei controlli, ha evitato l'inizio dell'evento, garantendo lo sgombero in sicurezza dell'area.

L'operazione rientra nelle misure previste dal cosiddetto "decreto rave", che ha introdotto nell'articolo 633-bis del Codice penale sanzioni per l'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. Per gli organizzatori e i promotori di eventi non autorizzati sono previste pene fino a sei anni di reclusione e multe fino a diecimila euro. Proseguono le attività per l'identificazione dei presenti.