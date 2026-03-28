"Campitiello? Meglio la sorella", lite social Martusciello-Cirielli Il coordinatore regionale da Campagna chiarisce il senso del suo commento

Nervi sempre più tesi nel centrodestra campano. Dopo lo strappo consumatosi in occasione delle elezioni Amministrative, continuano le polemiche tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nelle scorse ore il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli ha pubblicato sui social un commento del coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello. «Campitiello? Meglio la sorella», aveva scritto sui social l'esponente forzista, innescando un polverone che Cirielli ha rilanciato sul suo profilo.

«L’europarlamentare Fulvio Martusciello commenta squallidamente così la candidatura a sindaco di mio cognato Nicola Campitiello...veramente al peggio non c’è mai fine. Mi meraviglia Forza Italia che oggi è rappresentata in maniera così povera», ha detto il leader regionale di Fratelli d'Italia.

Da Campagna, nel Salernitano, Martusciello ha provato a fare chiarezza sulle sue parole: «Campitiello candidato a sindaco a Pagani? Meglio, molto meglio la sorella Mara, che ho avuto modo di apprezzare e conoscere. Se Fratelli d'Italia avesse proposto lei avremmo trovato subito un accordo. Ma il cognato di Cirielli - ha proseguito Martusciello - ha avuto un passato in Forza Italia e poi è andato via. Francamente è impossibile così trovare una sintesi. O accettiamo i candidati di Fratelli d'Italia o non si può fare centrodestra. Non è una questione parentale, non è che siamo contrari perché è il cognato: lo ripeto, è molto meglio come candidato la sorella (moglie di Cirielli, ndr). Un dirigente di altissimo livello».