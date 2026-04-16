Elezioni Provincia di Salerno, Aliberti sfida Parente ad un confronto pubblico “Votano solo gli amministratori, ma sarebbe giusto allargare il dibattito sui problemi”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, candidato alla presidenza della Provincia lancia una sfida al competitor di centrosinistra, Parente, in vista del voto di inizio maggio.

“La campagna elettorale per la presidenza della Provincia nella quale a votare sono gli amministratori non può ridursi ad un semplice gioco di numeri, né diventare lo sfizio di chi, fino a pochi mesi fa guidava la Regione Campania e oggi propone un candidato per il quale si vocifera di una tempistica ‘stagionale’. C’è bisogno, invece, di un confronto vero sui temi che riguardano il futuro di questa provincia. Per cui rivolgo al sindaco di Bellosguardo un invito chiaro: confrontiamoci pubblicamente su questioni fondamentali come viabilità, edilizia scolastica, ambiente, ma anche su tutti quegli ambiti che coinvolgono gli enti sovraordinati o che hanno un rapporto con la Provincia. Lo dobbiamo agli amministratori, che devono poter votare liberamente, senza sentirsi vincolati da logiche di appartenenza o da indicazioni calate dall’alto. Serve un confronto per un voto davvero democratico. Un voto che permetta di scegliere un Presidente capace di essere punto di riferimento quotidiano e dimostri una profonda conoscenza del territorio dalle aree interne a quelle costiere, dal nord al sud della provincia. Per questo è fondamentale un dibattito pubblico prima che sindaci, consiglieri e assessori votino. Sono certo che il sindaco Parente condivida il mio pensiero e che non senta la necessità di chiedere autorizzazioni a chi oggi è impegnato nella campagna elettorale per il Comune di Salerno e che in caso di vittoria elettorale potrebbe aver intenzione di riportare la Provincia nuovamente al voto per logiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse del territorio, trasformando Palazzo Sant’Agostino in un luogo da occupare più che da amministrare”.