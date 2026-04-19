Centrodestra unito in Campania: «Clima di nuova collaborazione» Bicchielli: «Accolte le istanze di unità politica»

«C'e’ l’intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di provincia: Avellino (la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi), dove l’unità è considerata imprescindibile, e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto. L'incontro tra i responsabili regionali di Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, si è svolto in un clima costruttivo, dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma e alla conferma degli accordi già fatti che vedono in capo a Forza Italia la responsabilità di indicare il candidato sindaco di Napoli e 4 presidenze di Municipalità, mentre le rimanenti 6 presidenze vedranno la rappresentanza degli altri tre partiti al tavolo, del Comune di Caserta per la Lega e di Benevento per FdI». Lo dichiarano, in una nota congiunta, il senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), l’onorevole Fulvio Martusciello (Forza Italia), l’onorevole Aurelio Tommasetti (Lega) e l’onorevole Gigi Casciello (Noi Moderati).

«C'e’ un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche che necessitano assolutamente di unita’ anche al livello comunale. Per questa ragione la riunione è stata allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino, per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra. Sulla Regione gli esponenti apicali del centrodestra riconoscono che Forza Italia deve avere la giusta visibilità e responsabilità politica scaturita da un grande risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali con la valorizzazione dei consiglieri regionali Errico e Minella».

Centrodestra unito in Campania, Bicchielli: «Accolta la linea indicata»

«Accolgo con grande favore il consolidarsi di un percorso di unità del centrodestra in Campania. È una scelta che va nella direzione giusta e che conferma, nei fatti, la validità della linea politica che, insieme ad altri colleghi parlamentari, avevamo indicato con chiarezza già nelle scorse settimane: solo un centrodestra coeso, fin dal primo turno, può essere competitivo e credibile agli occhi dei cittadini alle prossime elezioni amministrative».



Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali del partito, che aggiunge: «In questo quadro, considero positivo che il segretario regionale di Forza Italia abbia ricondotto la propria posizione lungo questo tracciato. L’unità non è un elemento accessorio, ma la condizione essenziale per costruire una proposta politica solida, capace non solo di vincere le prossime competizioni elettorali, ma anche di garantire stabilità e visione in vista degli appuntamenti nazionali. È su questo terreno che si misura la responsabilità della classe dirigente».



«Le condizioni di serenità e di confronto costruttivo che si stanno progressivamente ricreando rappresentano un segnale importante. Sono il frutto di un lavoro politico che ha posto al centro l’interesse complessivo della coalizione, anteponendolo a ogni dinamica divisiva», prosegue Bicchielli, che conclude: «Esprimo quindi soddisfazione: le istanze di unità politica che ho sostenuto, insieme ad altri colleghi parlamentari, sono state accolte e stanno trovando concreta attuazione. Ora occorre proseguire con determinazione su questa strada, consolidando un progetto comune che restituisca forza, credibilità e prospettiva al centrodestra campano».

