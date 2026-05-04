Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno Battuto Pasquale Aliberti, il centrosinistra si conferma alla guida di Palazzo Sant’Agostino

Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Il sindaco di Bellosguardo ha battuto Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati, confermando il centrosinistra alla guida di Palazzo Sant’Agostino. Gli amministratori salernitani - le Provinciali sono elezioni di secondo livello, aperte solo a sindaci e consiglieri comunali - hanno scelto la strada della continuità, dando fiducia al candidato scelto dal Partito Democratico. Dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli - decaduto sia da sindaco di Salerno che da numero uno della Provincia - e l’interregno del facente funzioni Giovanni Guzzo, si apre una nuova fase per l’Ente. Ampia la vittoria di Parente che si è detto emozionato ma motivato a rappresentare al meglio le istanze del territorio.

Il dato dell’affluenza. È stata del 64,55% l'affluenza di oggi alle urne per l'elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno. Alla chiusura delle operazioni di voto e a seguito delle rilevazioni effettuate presso le tre sezioni elettorali, hanno votato 1.249 su 1.935 aventi diritto.