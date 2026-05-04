Salernitana, che gioia: l'Under 17 femminile vince il titolo regionale Successo ai rigori sul Campobasso. Esulta Turco: "Una grandissima emozione"

Una bella notizia per il movimento rosa: la Salernitana Under 17 Femminile si aggiudica il titolo regionale. Le granata conquistano il titolo al termine di una stagione straordinaria, coronata dalla vittoria nella finalissima contro il Campobasso, superato ai calci di rigore sul campo neutro del “San Michele Micri” di Pomigliano d’Arco.

Una gara intensa ed equilibrata, degna di una finale. Le ragazze guidate da mister Mariano Turco sbloccano il risultato al 31’, grazie alla rete di Somma che porta avanti le granata. La reazione del Campobasso non tarda ad arrivare e al 40’ Barrea ristabilisce la parità, fissando il punteggio sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. Nei supplementari prevale la tensione e nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo, rinviando il verdetto ai calci di rigore. Proprio a ridosso del 120’, mister Turco decide di giocarsi una carta importante sostituendo il portiere: dentro D’Amato al posto di D’Agostino, una scelta studiata in vista della lotteria finale. Una mossa che si rivela decisiva. Dal dischetto, infatti, è proprio D’Amato a prendersi la scena neutralizzando due conclusioni avversarie e trascinando la Salernitana alla vittoria. Le granata si impongono per 7-6 dopo i calci di rigore, dando il via alla festa. Al triplice fischio esplode la gioia delle ragazze, protagoniste di un percorso esaltante che le ha portate fino al traguardo più importante.

Tanta la gioia del tecnico Mariano Turco: “L’emozione è tanta, è il coronamento di un percorso iniziato a settembre dello scorso anno dando fiducia alle 2009 di Mister Ceruso e promuovendo le migliori 2010 che allenavo nell’under 15. Abbiamo fatto un percorso netto che ci ha visto perdere una sola gara durante l’anno contro il Palermo. La finale è stata combattuta ma senza nulla togliere alle avversarie sul campo meritavamo di vincere, sia per le occasioni create che per il costante possesso palla. La scelta di inserire D’ Amato in caso di calci di rigore è il frutto della rifinitura di sabato. In accordo con il mister dei portieri Enzo Graziano abbiamo ritenuto che la D’Amato fosse più pronta sui calci di rigore anche perché la D’Agostino è una ragazza giovane, classe 2011, che quest’anno è stata abituata alla porta più piccola. Nonostante la giovane età sono sicuro che avrà un grande futuro sicuramente.Una grande società come la Salernitana deve reclutare il meglio che c’è in Provincia. Una grande sinergia con le Scuole Calcio di Salerno e Provincia può produrre talenti che, se coltivati, in futuro possono fare parte della prima squadra abbassando di tanto i costi di gestione. Queste ragazze ne sono la conferma e le under 15 già scalpitano da dietro”.

Una gioia anestetizzata dal doloe che ha colpito Gaetano Zeoli, attuale responsabile dell’area tecnica del settore femminile, per la prematura scomparsa dell’adorata figlia Luisa.

Fonte foto: Us Salernitana 1919