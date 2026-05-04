Cavese, Fusco fa gola in B: "Sento di aver dato tutto per questa maglia" Prime sirene dalla cadetteria. La punta: "Sono migliorato come calciatore e come uomo"

Una prima stagione da professionista più che positiva. Gerardo Fusco tira le somme. La sua prima esperienza lontano dalla tanto amata Salernitana ha raccolto consensi. L'attaccante della Cavese si è imposto nelle gerarchie di Prosperi, chiudendo il suo personale bilancio con un bilancio di 31 presenze e 4 gol. Un apporto significativo soprattutto nella manovra, con personalità e dedizione. "Ormai si è concluso il mio primo anno tra i professionisti, coronato dal raggiungimento di un obiettivo importante - le parole della punta sui social -. Tutto questo è stato possibile grazie a un gruppo meraviglioso, che mi ha sostenuto fin dal primo giorno, dentro e fuori dal campo, spronandomi a migliorare non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo. Sento di aver dato tutto per questa maglia e per il raggiungimento della salvezza."



Il Cesena si è interessato al giovane attaccante che ringrazia la Cavese: "Un sentito ringraziamento va anche alla dirigenza e allo staff, per la fiducia che mi hanno dimostrato durante tutta la stagione. Infine, un grazie speciale a questa grande tifoseria, che ci ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto, anche nei momenti più difficili".