De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta L’ex governatore riconquista il Comune simbolo della sua carriera politica

Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta. L’ex presidente della Regione Campania riconquista il Comune che ha segnato tutta la sua parabola politica, chiudendo una campagna elettorale giocata sul rapporto diretto con la città e sulla continuità amministrativa.

Il risultato certifica il ritorno sulla scena locale di uno dei protagonisti più longevi della politica meridionale. Per De Luca, già sindaco negli anni Novanta e poi governatore campano per due mandati, si tratta di un ritorno simbolico nel luogo da cui era partita la sua ascesa nazionale.

Il ritorno a Palazzo di Città

Nel corso della campagna elettorale, De Luca ha puntato sull’esperienza amministrativa e sul legame costruito nel tempo con il territorio. A pesare è stata anche la forte personalizzazione della sfida, trasformata rapidamente in un referendum sulla sua figura politica.

A Salerno, il nome dell’ex governatore continua a essere associato ai grandi interventi urbanistici e alla trasformazione del lungomare cittadino. Una narrazione che ha avuto ancora presa su una parte consistente dell’elettorato.

Un segnale politico oltre la Campania

La vittoria salernitana assume anche un significato nazionale. Il ritorno di De Luca rafforza infatti l’area riformista e autonomista del centrosinistra, in una fase di ridefinizione degli equilibri interni al campo progressista.

Il nuovo mandato potrebbe ora riaprire il confronto sul futuro politico dell’ex governatore, rimasto negli ultimi anni una delle voci più autonome e critiche nei confronti della dirigenza nazionale del Partito Democratico.