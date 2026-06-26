Riapre il pronto soccorso ad Agropoli, i sindaci: "Risultato voluto da tutti" Bilotti: "Segnale importante per il Cilento"

I sindaci del comprensorio cilentano accolgono con favore le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, relative alla volontà di procedere alla modifica dell'Atto Aziendale dell'ASL Salerno per consentire la riattivazione del Pronto Soccorso dell'ospedale di Agropoli e il rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza nel Cilento. Un orientamento che rappresenta un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte concrete sul diritto alla salute.

La conferma è arrivata questa mattina nel corso dell'incontro svoltosi presso la Direzione Generale dell'ASL Salerno, con il direttore generale Gennaro Sosto, al quale il presidente Roberto Fico ha voluto prendere parte collegandosi telefonicamente. Nel corso del confronto è stato ribadito il percorso condiviso nei mesi scorsi tra Regione, ASL e amministrazioni comunali per dare concreta attuazione alla modifica dell'Atto Aziendale e al rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza, con particolare riferimento agli ospedali di Agropoli e Vallo della Lucania.

L'incontro ha inoltre evidenziato il forte senso di responsabilità con cui i sindaci stanno accompagnando questo percorso. Un impegno che va oltre il confronto istituzionale e si traduce anche in disponibilità concrete. Ne è esempio il sindaco di Vallo della Lucania che, in qualità di medico in quiescenza, ha manifestato la propria disponibilità a contribuire, qualora se ne ravvisi la necessità, alle turnazioni dei servizi ospedalieri. Un gesto che ben rappresenta lo spirito di collaborazione con cui le amministrazioni locali stanno affrontando questa delicata fase.

«Accogliamo con soddisfazione questo importante passo in avanti, perché rappresenta la concreta attuazione di un lavoro istituzionale costruito insieme nell'ultimo anno, attraverso un confronto costante e leale con la Regione e con la Direzione dell'ASL. Non ci interessa rivendicare primogeniture, ma sottolineare il valore della collaborazione tra le istituzioni quando l'obiettivo è dare risposte ai cittadini. La riapertura del Pronto Soccorso di Agropoli e il rafforzamento dell'emergenza-urgenza a Vallo della Lucania sono attesi da tempo dalle nostre comunità e rappresentano un risultato che appartiene a tutto il territorio. Fondamentale sarà anche la concreta attivazione della proposta di collaborazione tra l’Università di Salerno e le strutture ospedaliere del territorio, che lo scorso 15 maggio ad Ascea avevamo consegnato al Presidente Fico. Ora è fondamentale che agli impegni seguano rapidamente gli atti amministrativi necessari, affinché quanto condiviso diventi realtà nel più breve tempo possibile».

Lo dichiarano i sindaci di Agropoli, Cannalonga, Castellabate, Ascea, Novi Velia, Pollica, Vallo della Lucania ed il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto che in rappresentanza di tutti i sindaci del DS 70 Agropoli–Vallo della Lucania hanno partecipato all'incontro presso la Direzione Generale dell'ASL Salerno.

I sindaci confermano la piena disponibilità a proseguire il confronto con la Regione Campania e con l'ASL Salerno, seguendo con attenzione l'iter amministrativo affinché il percorso condiviso trovi rapida attuazione e si traduca in un concreto miglioramento dei servizi sanitari per l'intero Cilento.

Sanità, Bilotti (M5S): “Bene Fico sul pronto soccorso di Agropoli, segnale importante per Cilento”

«Accolgo con favore la decisione annunciata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di avviare il percorso per l'inserimento del pronto soccorso di Agropoli nell'atto di organizzazione aziendale dell'Asl di Salerno. Si tratta di un segnale importante verso un territorio, quello del Cilento, che da tempo chiede il rafforzamento dei servizi sanitari e, in particolare, della rete dell'emergenza-urgenza». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Da salernitana – sottolinea la parlamentare - conosco bene quanto la questione dell'ospedale di Agropoli sia sentita dai cittadini del Cilento, dai sindaci, dagli operatori sanitari e da tutte le persone che, in questi anni, hanno mantenuto alta l'attenzione su questo tema». «Sono certa che, con l'impegno nella sanità già dimostrato dal presidente Fico e con la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, si potrà costruire una risposta stabile e duratura. Ottima, inoltre, la volontà espressa dal governatore campano di aprire al contributo del mondo universitario, così da accompagnare il consolidamento del pronto soccorso», conclude Bilotti.

