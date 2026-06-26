Salerno Basket '92: Kanda Diop è il primo colpo di mercato La società salernitana ingaggia il pivot svizzero classe 2000

Dopo l’annuncio di coach Piccionne, il Salerno Basket '92 muove il primo passo ufficiale nella costruzione del roster per il prossimo anno e ingaggia Kanda Diop, pivot svizzera classe 2000, alta 190 centimetri. Si tratta di un profilo fortemente voluto dalla dirigenza e dal nuovo allenatore.

Dopo una lunga esperienza oltreoceano, Diop torna in Europa portando con sé un importante bagaglio di esperienza maturato in Canada con il Camosun College. Nell'ultima stagione la lunga elvetica ha fatto registrare numeri di assoluto valore, chiudendo il campionato con una media di 9,9 punti e 10,5 rimbalzi a partita, confermandosi come una presenza costante sotto le plance e una giocatrice capace di incidere in entrambe le metà campo.

Le prime parole di Kanda Diop trasmettono entusiasmo e convinzione per una scelta maturata fin dalle prime fasi del dialogo con il club granata: "Ho scelto Salerno perché ho sentito fin da subito che fosse il posto giusto per continuare a crescere sia come giocatrice, sia come persona. Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato dalla società e da coach Piccionne e l'opportunità che la società ha deciso di offrirmi”.

Diop si descrive come una ragazza capace di inserirsi rapidamente all'interno di un gruppo e di mettere sempre il collettivo davanti a tutto: "Sono una persona positiva, solare e socievole. Mi piace stare in gruppo, aiutare le mie compagne e portare energia positiva all'interno della squadra".

Caratteristiche umane che hanno colpito favorevolmente la dirigenza e che si aggiungono alle qualità tecniche e atletiche della nuova

lunga granata. Per lei quella in Italia sarà una tappa importante della propria crescita sportiva. Un'esperienza, la prima da professionista dopo gli anni trascorsi in Canada, attesa con grande curiosità e motivazione: “Sono molto entusiasta di affrontare questa nuova sfida. Voglio continuare a migliorare, dare una mano alla società a raggiungere i propri obiettivi e godermi questa mia prima esperienza nel

campionato italiano”.

Sul ruolo che sarà chiamata a ricoprire sotto canestro, Diop mostra maturità e consapevolezza, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative: "Non sento particolare pressione. Per me rappresenta una grande responsabilità ma anche una bella opportunità per aiutare la squadra. Cercherò semplicemente di dare il massimo ogni giorno”.

Una mentalità orientata al lavoro quotidiano e alla crescita costante che ben si sposa con la filosofia della società del presidente Angela Somma, pronta ad accogliere una giocatrice desiderosa di mettersi alla prova e lasciare il segno. Soddisfatto il direttore sportivo De Sio, che commenta cosìl'operazione: "Ci siamo concentrati fortemente sul ruolo di lunga e siamo stati bravi a raggiungere quello che era il nostro principale obiettivo di mercato. Kanda è stata fin dal primo momento la nostra prima scelta e sono particolarmente contento che abbia accettato immediatamente il progetto del Salerno Basket, senza esitazioni e senza perdere troppo tempo. La sensazione è quella di un'atleta che arriva a Salerno con entusiasmo, umiltà e una forte voglia di dimostrare il proprio valore e credo che Salerno rappresenti la dimensione ideale per permetterle di esprimere tutto il suo valore e continuare il proprio percorso di crescita, grazie anche alla presenza di coach Piccionne”.