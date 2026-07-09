Patenti speciali, Forza Italia denuncia i disagi alla Commissione Medica Asl Il caso sollevato dai consiglieri regionali Celano e Minella: presentata un'interrogazione

I consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella hanno presentato un'interrogazione al Presidente della Giunta regionale della Campania per denunciare le criticità organizzative e gestionali della Commissione Medica Locale Patenti Speciali dell'ASL Salerno, con sede presso il Distretto sanitario di Eboli.

La segnalazione

L'iniziativa è stata sollecitata anche dal capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Gabriele Casaburi, che ha raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini e utenti del servizio. "L'attuale organizzazione del servizio sta creando enormi disagi soprattutto alle persone con disabilità, ai soggetti fragili, agli anziani e ai lavoratori che hanno necessità di conseguire o rinnovare la patente per continuare a svolgere la propria attività lavorativa", dichiarano Celano e Minella.

Le criticità denunciate

Nell'interrogazione vengono evidenziati diversi problemi: l'inefficienza del sistema di prenotazione telefonica o telematica, che costringe gli utenti a recarsi personalmente presso gli uffici anche solo per ottenere un appuntamento, con lunghe code e tempi di attesa;

i ritardi legati alle visite specialistiche propedeutiche richieste dalla Commissione, spesso non eseguibili in tempi compatibili con le convocazioni; la carenza di apparecchiature funzionanti per l'esecuzione dei test dei tempi di reazione, che obbliga molti cittadini a spostarsi in sedi lontane della provincia, con ulteriori disagi e costi.

La richiesta alla Regione

I due consiglieri chiedono inoltre alla Regione di verificare le ragioni organizzative che hanno portato al mantenimento della presidenza della Commissione in capo a un dirigente collocato in quiescenza, sollecitando la valutazione della nomina di un dirigente medico attualmente in servizio presso l'ASL Salerno.

"Chiediamo alla Regione Campania un intervento immediato per accertare le responsabilità dei disservizi e adottare tutte le misure necessarie a rendere il servizio finalmente efficiente, accessibile e rispettoso dei diritti dei cittadini", concludono Celano e Minella. "Garantire il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali in tempi certi significa tutelare concretamente il diritto alla mobilità, all'inclusione sociale e al lavoro di migliaia di persone".