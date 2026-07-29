Schlein a Paestum: critiche al Governo su sanità, scuola e costo carburanti La segretaria del Pd al Revolution Camp: stop alla violenza di genere, serve educazione affettiva

"Sono felice di essere a Paestum al Revolution Camp di Udu e degli Studenti medi per parlare di scuola perché un Paese che non crede nella sua scuola non crede nel suo futuro." Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando all'evento nel Salernitano.

La critica al governo sul dimensionamento scolastico

Schlein ha contestato all'esecutivo di aver "disinvestito" e di aver "sottratto autonomia scolastica ai territori più marginalizzati attraverso il dimensionamento. Dietro ai nomi tecnici si celano le scelte politiche peggiori", ha aggiunto, sottolineando come l'Italia sia "un Paese dove la povertà si trasmette di generazione in generazione" e la scuola rappresenti invece "il primo luogo di emancipazione delle persone e di contrasto delle diseguaglianze".

Insegnanti, studenti e il Ddl Valditara

La leader dem ha ribadito la necessità di pagare meglio gli insegnanti e di ascoltare le voci degli studenti, "anche quando critiche". Schlein ha poi criticato le recenti scelte del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, definendo il relativo disegno di legge in controtendenza rispetto al resto d'Europa: secondo la segretaria dem, limitare l'educazione al rispetto e l'educazione sessuale e affettiva toglierebbe "uno strumento fondamentale di prevenzione del bullismo e della discriminazione delle violenze di genere".

Carburanti, Schlein: "Il decreto del governo è una presa in giro"

"Bisogna essere chiari: il decreto carburanti è una presa in giro perché sono 17 centesimi di euro di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata", ha aggiunto Schlein, "perché dura soltanto fino al 6 agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria".

Il confronto con i fondi per il Ponte sullo Stretto

La leader dem ha proseguito: "Evidentemente questo governo è in grado di trovare 13 miliardi da buttare sul ponte sullo Stretto di Messina, ma non di dare risposta a un'emergenza vera come quella che ha visto il gasolio, nonostante questo intervento, restare sopra i due euro e la benzina pure". Per Schlein "bisogna intervenire con risorse più massicce di quelle che il governo ha previsto finora".

Sanità, Schlein: "Il governo si svegli, servono 5 miliardi in più"

"Oggi ho letto che il ministro Schillaci ha detto al ministro Giorgetti che o si trovano 5 miliardi in più per la sanità oppure la sanità andrà al collasso", le parole della guida Dem.

"Sono felice che almeno il ministro Schillaci si sia reso conto che abbiamo ragione di dire da anni che servono 5 miliardi in più per la sanità pubblica, per pagare medici e infermieri e per contrastare le liste d'attesa", ha affermato la segretaria dem, chiedendo al governo di "svegliarsi" perché, ha ricordato, la spesa sanitaria sul Pil sarebbe scesa ininterrottamente durante gli anni dell'esecutivo Meloni, arrivando "ai minimi storici degli ultimi 15 anni".

Il ricordo di Tina Anselmi

Schlein ha concluso richiamando i cinquant'anni dalla nomina di Tina Anselmi a ministra del Lavoro, prima donna a ricoprire un incarico ministeriale in Italia, ricordandone "l'impegno straordinario per una sanità pubblica che curasse chi da solo non ce la fa" – nome che il Pd ha scelto di inserire quest'anno anche sulla tessera del partito.