Salernitana, Cosmi tira dritto: "Niente malcontento ma spero in rosa completa" Il tecnico: "Lotto per me, per la società e per Salerno. Gyabuaa? E' in credito con me"

“Non mi lascio divorare dalla pressione: lotto per me, per la società e per Salerno”. Serse Cosmi mette un punto al ritiro di Cascia ma anche ai pensieri sinistri sul suo malcontento da allenatore della Salernitana. Nel post-Jesina, il tecnico fa trapelare la sua posizione: “Da più parti, in virtù del malcontento che si annusa in relazione all’allestimento della squadra, ci sono messaggi non cattivi, ma buoni ed onesti nei miei confronti dove dicono che se ami la Salernitana, devi dimetterti perché un allenatore della mia esperienza non dovrebbe allenare una squadra dalle ambizioni che Salerno merita. Ecco, io non vorrei mai andare via dalla Salernitana. Se dovesse accadere è per le regole del calcio, la società fa la sua decisione. Io da Salerno per scelta mia non vado via nemmeno sotto tortura perché sento, capisco le pretese di una piazza avendo la certezza che la società accontenterà me e la piazza”.

Sul mercato

Il discorso si sposta sul mercato: “Ognuno di noi vorrebbe avere tutto quello che auspicherebbe, ma questo non è possibile nella Salernitana e nelle altre squadre. Chi si è mosso velocemente aveva più necessità di noi, ma abbiamo la consapevolezza di aver avuto un poco di disagio essendoci diversi giocatori in uscita, non è bello per i calciatori e per l’allenatore. Non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, ma le strategie di mercato penso che sia giusto che ne parli il direttore. Non abbiamo scelto in questi giorni di mettere dei giocatori sul mercato. Bisogna aspettare e rispettare le dinamiche del mercato”.

Su Gyabuaa

Importante il rilancio di Gyabuaa dal primo minuto: “Non dirò mai bravo a Gyabuaa fino a febbraio. Il ragazzo è in credito con me ma si è allineato. In questa categoria ci può essere alla grande. Sta facendo quello che abbiamo chiesto io, il direttore ed i compagni di squadra. Avrà la sua chance di dimostrare il suo valore”.