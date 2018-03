Olympic Salerno, emergenza piena per la sfida alla capolista Allievi ai play-off, Giovanissimi beffati

Torna subito in campo l'Olympic Salerno dopo il pari di rigore con la Giffonese. I biancorossi di mister De Sio saranno ospiti per il terzo turno infrasettimanale stagionale della capolista Sporting Pontecagnano. Riscattare il ko dell'andata non sarà facile per i colchoneros che si presenteranno al "XXIII Giugno 1978" in emergenza assoluta. Salteranno il confronto con la corazzata di Erra gli squalificati Gargano, Bosco e Pierpaolo Contente oltre ai vari lungodegenti cui si uniscono le indisponibilità di Marco Pifano e Ragone. Il trainer salernitano proverà a recuperare in extremis capitan Acquaviva e per l'occasione (oltre agli irridicubili della prima squadra) pesca dal grande bacino offerto dagli Allievi di Paolo Rossi: convocati l'estremo difensore Amato, Renna, Albano, Graziuso, Caldarelli, Nicastro ed Alessandro Pelosi, cui tocca un autentico tour de force considerando l'impegno con i pari età e la convocazione per venerdì 30 per il raduno della Rappresentativa Allievi Provinciali di Adolfo Coscarelli, in programma al campo sportivo "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia.

Allievi che festeggiano per il secondo anno consecutivo la qualificazione ai play-off. Ai ragazzi di Rossi è bastato il pari per 1-1 con la Nuova Neugeburt. L'ex tecnico di Capriglia e Baronissi si affida ad Imparato tra i pali, Albano, Renna, La Rocca, Ragone, Nicastro, Pelosi C., De Vivo, Caldarelli, Pelosi A. e Fasulo. A portare in vantaggio i delfini ci pensa il difensore Renna dopo otto minuti poi dopo vari tentativi arriva il pareggio gialloblù su calcio di rigore, in prima battuta neutralizzato da Imparato. Nel corso del match faranno il loro ingresso in campo Meola e Graziuso. Gli Allievi torneranno in campo domani pomeriggio a Fratte, ricevendo la visita della Scafatese. Due gli impegni ravvicinati, invece, per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello.

Nel week-end appena concluso, i biancorossini si sono sbarazzati con l'eloquente punteggio di 5-1 del Pontecagnano con doppietta di Calore, Lanzetta, Zapparoli e Cantilena. Ieri nell'anticipo del turno infrasettimanale è arrivata, di contro, una rocambolesca quanto immeritata sconfitta con l'ostica New Mary Rosy. Alcune decisioni arbitrali hanno lasciato perplesso lo staff tecnico biancorosso che comunque ha applaudito la prestazione di De Martino e compagni, a bersaglio due volte con Lanzetta e Zapparoli (4-3 finale). Da ora in avanti, considerando che alla post-season accedono le prime due classificate, i ragazzi di Serritiello (negli ultimi match in campo De Martino, Buonagiunto, Savastano, De Vivo, Notari, Gallo, Santoro, Zapparoli, Calore, Elia, Lanzetta, Cantilena e Iavarone) onoreranno al meglio il finale di campionato.

