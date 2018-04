Scherma, Gregorio quinta in Corea del Sud La sciabolatrice salernitana è stata fermata nei quarti di finale dalla tedesca Limbach

Rossella Gregorio è tornata da Seul senza una medaglia. Nella prova del Grand Prix Fie di sciabola la salernitana ha chiuso al quinto posto. La Gregorio era una delle accreditate alla corsa al podio. Grazie al suo ottimo rendimento è ormai entrata nel gotha della sciabola mondiale e la posizione nel ranking le ha permesso di vivere con serenità il pre gara essendo già qualificata al tabellone principale e non dovendo sostenere il comunque stressante girone di qualificazione.

Nel primo assalto la Gregorio si è sbarazzata dell'americana Czyzewski per 15-7 mandano subito un chiaro segnale alla concorrenza. Stesso identico canovaccio e punteggio nel turno seguente contro la padrona di casa Lee, superata col minimo sforzo e con quella sicurezza che ha reso la salernitana una big della specialità. Lo show della Gregorio è proseguito con un altro 15 a 7 contro l'altra americana, la Wozniak che non è mai riuscita ad impensierirla nel corso di un assalto in cui l'azzurra ha gestito bene ogni singolo affondo. Ai quarti di finale è arrivato l'accoppiamento contro la tedesca Limbach. Le due atlete hanno dato vita ad un assalto equilibratissimo dove entrambe hanno risposto immediatamente alle stoccate subite. Sul 14 a 14 però è stata la tedesca a spuntarla e Rossella Gregorio ha visto sfumare il suo sogno di salire ancora sul podio. Un vero peccato perché la campana era parsa in grande forma e sarebbe stata sicuramente competitiva anche in semifinale.