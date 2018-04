Olympic Salerno, fine settimana ricco di appuntamenti Giornata biancorossa con ospiti speciali prima del match con il Giffoni Sei Casali

Si prevede un fine settimana molto intenso in casa Olympic Salerno. Il vasto menù domenicale è aperto dalla giornata biancorossa che il club biancorosso ha istituito per la prima volta nella stagione sportiva 2017/2018 in occasione di un appuntamento speciale: in occasione della gara casalinga di domenica 8 Aprile con il Giffoni Sei Casali, il sodalizio di patron Matteo Pisapia ospiterà i bambini dell'associazione "Una Breccia nel Muro". L’Associazione di origine capitolina e poi operativa anche a Salerno, si prefigge di cooperare in favore delle persone, e in particolare dei bambini fra i 18 mesi e i 12 anni, affetti da sindrome dello spettro autistico, lungo linee coerenti con la sua configurazione istituzionale, sostenendo la terapia dei bambini di famiglie in difficoltà anche attraverso congressi, meeting, kermesse ludico-sportive, affrontando l’autismo con apertura, forza e curiosità, sapendo che molte persone si stanno impegnando ogni giorno per rendere la vita del bambino autistico e dei suoi famigliari migliore possibile.

L'evento, fortemente voluto dal partner Pixy Accessori Per Telefonia, già sponsor del team biancorosso, coinvolgerà tutti, dai più piccoli della scuola calcio (2008/09/10/11/12/13), ai calciatori e genitori allo stadio "Figliolia" di Baronissi dove si organizzeranno attività ricreative e momenti di aggregazione e si potrà giocare tutti INSIEME per l’autismo, la cui Giornata Mondiale del 2 Aprile ha visto l'Olympic in prima fila per la sua sensibilizzazione. In chiave prettamente sportiva, l'undici di Enzo De Sio è chiamato al pronto riscatto dopo le sei sberle subite dalla capolista Sporting Pontecagnano. Come di consueto, vasto il parco di indisponibili cui si aggiunge anche Andrea Condolucci che dovrà scontare una giornata di squalifica per recidività in ammonizione. Servirà una prova di forza e carattere per avere la meglio sui grifoni picentini (in piena bagarre per difendere la seconda piazza e ricchi di individualità spesso nefaste ai colchoneros negli ultimi anni) degli ex Mazzeo, Iovane, Bracciante e Bifulco che recuperano Iacovazzo ma dovranno fare a meno di Brigantino e Coppola. Arbitro del match sarà il sig. Ciro Impagliazzo della sezione di Napoli.

In ottica giovanile doppia sfida con la Sanseverinese per Allievi e Giovanissimi Provinciali. I ragazzi di Paolo Rossi, già certi di un piazzamento play-off, saranno di scena a Mercato San Severino nella giornata di domenica mentre quelli di Alfredo Serritiello riceveranno gli irnini lunedì pomeriggio al "De Gasperi". Anticipo in pareggio per gli Esordienti 2005 Opes che impattano per 2-2 con la Sc Cruz: di Amendola e Federico Grati le reti dei piccoli delfini. Lo stesso Grati è stato insignito di Player of the Month della scuola calcio per il goal lampo (appena cinque secondi trascorsi dal fischio d'inizio) realizzato in occasione del match con l'Albanella.

M.G.