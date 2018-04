Olympic Salerno, doppio successo sulla Sanseverinese Pelosi ed Imparato in Rappresentativa. Cordoglio per lutto Pederbelli

Volge al termine la regular season dei principali campionati giovanili provinciali. In casa Olympic Salerno va in archivio un altro fine settimana di successi. Gli Allievi di Paolo Rossi fanno scacco matto in casa della capolista (considerando fuori classifica l'Assocalcio) Sanseverinese e mettono la ciliegina sulla torta alla qualificazione ai play-off ottenuta due settimane fa. Priva di numerose pedine, la compagine biancorossa tiene a bada le scorribande irnine con un prodigioso intervento di Amato a far da suggello ad una gran prestazione difensiva. Dopo aver sfiorato il goal con De Vivo che in elevazione centra in pieno la traversa su assist di Caldarelli, nella ripresa i colchoneros si rendono maggiormente pericolosi e dopo un tentativo di Nicastro, subentrato al 2003 Calore, è Caldarelli (imbeccato da Giaquinto) a sbloccare il confronto con un fendente a mezza altezza che lascia di sasso l'estremo difensore locale (0-1).

Finale incandescente con la Sanseverinese, in dieci uomini, arrembante ma un intervento in chiusura di Renna ed un volo plastico di Imparato negano la gioia del goal ai dirimpettai avversari. Lo stesso Imparato, insieme a capitan Alessandro Pelosi assente a San Severino per la convocazione in prima squadra, hanno potuto festeggiare al termine del match la convocazione nella Rappresentativa Allievi Provinciali che inizierà questa settimana il proprio cammino nella quinta edizione del Torneo delle Province contro i pari età di Napoli agli ordini del tecnico selezionatore Adolfo Coscarelli.

"Sarò ripetitivo ma anche questa è stata una di quelle partite che aumentano il bagaglio d'esperienza dei ragazzi - spiega Rossi - Sono stati stoici e meritano le soddisfazioni che stanno ricevendo". Così in campo: Amato (Imparato), Albano, Ragone, Renna, Graziuso (La Rocca), Pelosi C., Giaquinto, Caldarelli, De Vivo, Basso, Calore (Nicastro).

La grande prestazione degli Allievi è bissata contro lo stesso avversario ma in campo diverso dai Giovanissimi di Alfredo Serritiello. Sul sintetico amico del "De Gasperi" i biancorossini piegano 5-3 la Sanseverinese con una grande prestazione corale, sintomo di crescita e maturità collettiva prima che individuale. Mattatore del match l'incontenibile Calore che dopo il primo tempo disputato con gli Allievi, si scatena con i pari età realizzando una tripletta. Completano l'opera i sempre puntuali Lanzetta ed Elia. Così in campo nella penultima gara stagionale cui seguiranno alcune manifestazioni pre-estive: De Martino, Buonagiunto, Savastano, Notari, Iavarone, Gallo, Zapparoli, Santoro, Lanzetta, Cantilena, Calore cui fa seguito l'ingresso di De Martino ed Elia.

L'ASD Olympic Salerno, il presidente Matteo Pisapia, l'entourage dirigenziale e tecnico di prima squadra e giovanili e gli atleti tutti si stringono, profondamente commossi, al proprio tesserato Alfredo Pederbelli (e naturalmente alla sua famiglia) per la prematura dipartita del padre Luigi.

