Stick Ace vince il torneo Acsi over 40 Battuta in finale la Cpm nell'evento organizzato dalla Scuola Calcio Primavera

In una splendida mattinata di sole si è disputata la finale della fase invernale del 5 torneo Acsi over 40 del Sabato, torneo amatoriale organizzato dalla scuola calcio Primavera. Vittoria di Stick Ace sulla Cpm per effetto del risultato di 3-1. Gara combattutissima e intensa decisa da una tripletta (tutti e tre i gol su calcio di punizione) di Achille Cuffa, premiato anche come migliore calciatore della finale. Per la squadra campione del presidente Beniamino Mancuso, premiato anche Massimiliano Parrella come migliore portiere della finale, autore di splendide prodezze, una su tutte il rigore parato a Ennio Iannone. Da segnalare il rigore parato anche da Dario Mogavero, portiere della Cpm di Enrico Anastasio che ha dato battaglia fino al triplice fischio dell’arbitro. Stick Ace bissa così il successo dello scorso anno e si candida come favorita per la fase estiva del torneo che prenderà il via sabato prossimo e al quale, oltre alle suddette squadre, parteciperanno anche il Real Mepa, i Senza pensieri, Aemme soluzioni, asd Sant’Agnello, Salerno mobilità e Primavera.

M.G.